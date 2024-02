Schmuck und Bargeld haben bislang unbekannte Täter am Samstag bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Marnheimer Kaiserstraße erbeutet. Die Diebe waren zwischen 17 und 20 Uhr in das Gebäude gelangt, indem sie ein Kellerfenster eingeschlagen hatten. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume. Die Höhe des Schadens stand zunächst nicht fest. Hinweise an die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter Telefon 06352 9112700.