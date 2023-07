Bei der Albisheimer Sportwoche stehen in drei Gruppen die Sieger fest. Die Entscheidung in Gruppe D fällt erst am Freitag. Landesligist TuS Steinbach zählt nicht zu den Teams, die am Dienstag das Halbfinale bestreiten. Das erste Spiel ist der Grund dafür.

Die Fußballer des TuS Steinbach haben sich mit einem Unentschieden von der Albisheimer Sportwoche verabschiedet. Der Landesligist schaffte gegen den Bezirksligisten SV Alsenborn nach einem 1:3-Halbzeitrückstand noch ein 3:3. Veranstalter TSG Albisheim kam gegen die TSG Kaiserslautern mit 2:11 unter die Räder. Am Freitagabend fällt die letzte Entscheidung der Vorrunde.

„Wir haben gegen den VfR Grünstadt in der ersten Partie ein sehr gutes Spiel gemacht. Diese Begegnung hätten wir eigentlich auch gewinnen müssen. Leider haben wir das Spiel in den letzten fünf Minuten aber aus der Hand gegeben und mit 3:4 verloren“, sagte der Steinbacher Coach Christoph Heinrich, der nach dem Remis gegen Alsenborn vor 120 Zuschauern auf dem Albisheimer Sportplatz befand: „Wir sind diesmal nicht wirklich in unseren Spielrhythmus gekommen, konnten nicht an die gezeigte Leistung gegen Grünstadt anknüpfen.“

TuS Steinbach kommt nicht über ein 3:3 hinaus

Alsenborn ging durch Tim Ratkowsi mit 1:0 (18.) in Front. Thomas Kühner erhöhte dann auf 2:0 (30.). Christopher Lampert ist ja der letzte Neuzugang der Steinbacher. Der Mittelfeldspieler kam vom Ost-Landesligisten VfR Grünstadt und fügte sich am Mittwochabend auch ganz schnell gut ein: Lampert verkürzte nämlich für Steinbach auf 1:2 (32.). Doch der Alsenborner Jan-Patrick Weber stellte kurz vor der Halbzeitpause mit einem verwandelten Foulelfmeter zum 1:3 (41.) den alten Abstand wieder her.

Im zweiten Durchgang waren die Steinbacher dann das bessere Team. Hendrik Schwab sorgte kurz nach dem Seitenwechsel mit dem 2:3 (49.) für den Anschlusstreffer. Marcel Meinen glich dann für den TuS aus – 3:3 (76.). Dabei blieb es dann auch. „Wir haben gesehen, dass noch viel Arbeit verrichtet werden muss“, zog Christoph Heinrich ein Fazit. Die Steinbacher Kaderplanung ist mit der Verpflichtung von Lampert nun erst einmal abgeschlossen. Routinier Patrick Wolf fehlt noch. Der Innenverteidiger laboriert noch an einer Bänderverletzung im Knöchel.

Am Freitag Gundersheim gegen TSG Kaiserslautern

Das Veranstalterteam TSG Albisheim, das in dieser Saison in der B-Klasse an den Start geht, hatte gegen den A-Klasse-Vertreter TSG Kaiserslautern keine Chance. Das Team von Coach Gerhard Kotysch musste sich gegen die Barbarossastädter klar mit 2:11 geschlagen geben. Vor 100 Zuschauern unterlief dem Albisheimer Eric Filor nach 120 Sekunden ein Eigentor. Marc Dörr glich zwar für die Albisheim zum 1:1 (7.) aus. Doch die TSG Kaiserslautern zog durch die Treffer von Florian Gogolin (18., 20.), Leo Kunz (22., 31.) und Lukas Schreeb zur Pause auf 6:1 weg. Yannick Wieandt verkürzte für die Albisheimer noch auf 2:6 (53.), doch Tyler White (56., 59.) und Justin Nauerz (57., 72., 87.) machten den Lauterer Kantersieg perfekt.

Damit kommt es am Freitag, 14. Juli, 20.20 Uhr, in der Gruppe D zum Duell um Platz eins zwischen dem VfL Gundersheim (Bezirksliga Rheinhessen) und der TSG Kaiserslautern, der ein Unentschieden zum Einzug ins Halbfinale reicht, das am Dienstag, 18. Juli, startet. Zuvor trifft um 18.40 Uhr der ASV Winnweiler (A-Klasse) auf den vorderpfälzischen Bezirksligisten SV Obersülzen. Für beide Teams geht es noch um Rang zwei.