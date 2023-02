Das erhoffte knappe Match wurde es nicht: Die Damen des BBC Fastbreakers Rockenhausen unterlagen in der Basketball-Landesliga Rheinhessen-Pfalz 1 dem Tabellennachbarn TSG Heidesheim deutlich mit 41:73 (14:25). Damit bleibt die „Rote Laterne“ Weiter bei den Nordpfälzerinnen.

Die Mannschaft um Trainer Marcel Cullmann kam schlecht in die Partie. Zwar stimmte in der ersten Halbzeit die Defensivleistung – mit nur elf und 14 Gegentreffern in beiden Teilabschnitten. Doch offensiv lief nicht viel zusammen beim Basketballclub – bitter die Anfangsphase, in der in zehn Minuten nur drei Punkte gelangen. Die Cullmann-Schützlinge kamen im zweiten und dritten Viertel erfolgreicher zum Abschluss. Der dritte Durchgang verlief auf Augenhöhe (21:20). Doch unterm Strich schafften die Fastbreakers es nicht, das Match spannend zu gestalten. Die Entscheidung gelang den Rheinhessinnen im vierten Viertel, als sie mit 28:6 Punkten das Ergebnis auf über 30 Zähler Differenz in die Höhe schraubten.

„Anfangs hat uns eine offensive Idee gegen die aggressive gegnerische Zone gefehlt. Das hat zu viel Hektik und schlechten Entscheidungen bei unseren Angriffsversuchen geführt“, sagte BBC-Coach Cullmann. „Am Ende war es weniger die fehlende Kraft. Vielmehr war es die überharte Gangart der Gäste, auf die wir nicht reagieren konnten. Insgesamt bin ich aber mit dem Auftreten unseres Teams zufrieden, vor allem im dritten Viertel zeigten die Mädels eine starke Leistung.“

Die für Sonntag angesetzte Partie des TV Kirchheimbolanden in Oppenheim in der Landesliga 2 wurde kurzfristig abgesetzt, da der für die Unparteiischen vorgesehene SC Lerchenberg keine Schiedsrichter schicken konnte. Das Spiel wird neu terminiert. „Das ist diese Saison nervig. Schon zweimal fanden Spiele statt, bei denen Vereine nur einen Referee abstellten. Das waren schon keine idealen Voraussetzungen. Jetzt fiel eine Partie sogar komplett aus“, erklärte TVK-Trainer Lennart Vatter. „Zum Glück konnte das Spiel rechtzeitig abgesagt werden, sodass wir uns nicht umsonst auf den Weg nach Oppenheim machten.“

So spielten sie

BBC Fastbreakers Rockenhausen: Manz (12 Punkte), Bayer (11), Marrero (9), Hoffmann (5), Kontic (4), Falkenberg, Fasbender, Zirkel