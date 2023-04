Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der BBC Fastbreakers Rockenhausen hat einen neuen Topscorer – und der kommt aus Nevada. Zwei Siege zum Auftakt gab es in der Landesliga Rheinhessen-Pfalz bereits, jetzt soll am Sonntag der dritte Streich in Landau folgen.

59 Punkte in zwei Spielen. In Abwesenheit des amtierenden Landesliga-„Schützenkönigs“ Jaeden Lewis feierte Rockenhausens Neuzugang Rian Cripe einen gelungenen Einstand. Planmäßig