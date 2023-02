Wie erst jetzt offenbar wurde, haben Unbekonnte in der Nacht vom 20. auf den 21. Januar ein in der Schloßstraße in Imsweiler abgestelltes Auto beschädigt, indem sie Bauschaum in den Auspuff sprühten. Dadurch war der Wagen, ein Alfa Romeo, nicht mehr fahrbereit. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 917-0