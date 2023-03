Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Der Schuldenstand in Bolanden wird in diesem Jahr einen neuen Höchststand erreichen. Mit 1.131.600 Euro wird dabei im Nachtragshaushalt gerechnet. Grund sind Investitionen in die Rathaussanierung und in die Umgestaltung der Ortsmitte.

Zur Zeit stehen zwei große Baumaßnahmen im Ort an: Einmal die Generalsanierung des Rathauses, die schon seit einiger Zeit läuft, zum anderen die Umgestaltung der Ortsmitte, die mit 325.000 Euro