Während der vergangenen Tage wurde am Bahnübergang der Kreisstraße 13 zwischen Rockenhausen und Katzenbach auf der bahnzugewandten Seite ein Betriebshäuschen mit Schriftzügen in blauer Farbe besprüht. Das Graffiti wurde am Sonntagmittag durch eine Polizeistreife festgestellt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 917-0.