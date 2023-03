Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Pack die Badehose ein“ – aber wo kann man in Coronazeiten in der Verbandsgemeinde Eisenberg schwimmen? Das Waldschwimmbad hat wegen der Hygieneauflagen in diesem Sommer nicht geöffnet. Badefreunde aus nah und fern zieht es nicht nur zu Coronazeiten an den Eiswoog bei Ramsen.

An heißen Sommerwochenenden ist am Eiswoog sehr viel los. Die Parkplätze sind sehr begehrt, und rings um den 2,7 Hektar großen Stausee werden die Liegedecken ausgebreitet. Menschen