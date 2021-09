Ein Audi stand in der Nacht von Sonntag auf Montag in Alsenz in Flammen. Der Brand in der Kalkofer Straße wurde der Polizei zwischen 3.30 und 4 Uhr gemeldet. Die Fahrzeugfront des am Straßenrand geparkten Autos stand in Flammen und wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Laut Polizei brannte der Motorraum komplett aus. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden wird von der Polizei auf über zwanzigtausend Euro geschätzt.

Die Polizei Rockenhausen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06361 917-0.