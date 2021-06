Am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr ereignete sich auf dem Lidl-Parkplatz in den Geldäckern ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers. Wie die Polizei mitteilt, beschädigte jemand einen Pkw beim Ein- oder Ausparken und fuhr weg, ohne sich zu melden. Die Polizei bittet nun Personen, die möglicherweise etwas gesehen haben, sich zu melden – in Kirchheimbolanden unter Telefon 06352 911-0.