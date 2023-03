Am 8. März ist Internationaler Frauentag. Rund um diesen Termin laden die Gleichstellungsbeauftragten des Donnersbergkreises und der Verbandsgemeinde Göllheim, Barbi Driedger-Marschall und Susanne Nicklaus, gemeinsam mit Kooperationspartnern zu verschiedenen Veranstaltungen ein.

Am Dienstag, 7. März, wird um 18 Uhr im Kreishaus in Kirchheimbolanden die Plakatausstellung „Rebellinnen – Frauen verändern die Welt“ eröffnet. Porträtiert werden historische und zeitgenössische Frauenpersönlichkeiten, ein kurzer Film liefert Hintergrundinformationen. Für die musikalische Umrahmung sorgen Marianneli Spratte (Geige) und Angelika Tropf (Klarinette). Die Ausstellung kann bis 17. März zu den Öffnungszeiten des Kreishauses besucht werden, der Eintritt ist frei.

Am Mittwoch, 8. März, ist Schauspielerin Claudia Stump ab 19 Uhr mit ihrem Kabarett „Der Eva-Code“ im Haus Gylnheim in Göllheim zu Gast. In diesem Solo-Theaterprogramm mit Musik schlüpft Stump in verschiedene Rollen und wirft einen so kritischen wie amüsierten Blick auf das Thema Emanzipation. Laut Veranstalter erwartet die Gäste „eine turbulente Mischung aus Kabarett und Theater, Gesang und Poesie – nicht nur für Frauen“. Der Eintritt kostet fünf Euro, um Voranmeldung wird gebeten per E-Mail an nicklaus@vg-goellheim.de oder telefonisch unter 06351 4909-18/-88.

Schnupperkurs in Selbstverteidigung

Ein Ju-Jutsu-Schnupperkurs in Selbstverteidigung für Mädchen und Frauen ab 14 Jahren wird am Mittwoch, 22. März, ab 18 Uhr in der Turnhalle Bischheim angeboten. „Wer stark und selbstbewusst ist, wird weniger leicht zum Opfer, findet den Weg zu Hilfe und Unterstützung und nimmt eigene Rechte wahr“, heißt es in der Ankündigung. Neben der Selbstverteidigung gibt es auch Tipps zu Prävention und Selbstbehauptung. Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung bei Übungsleiter Bernd Mohr unter Telefon 0172 6602765 oder per E-Mail an bernd.mohr@ju-jutsu-kibo.de.

Ferner bietet die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens am 7. März zum „Equal Pay Day“ von 13 bis 16 Uhr eine kostenlose Beratung unter Telefon 0631 3641-526 an. Der „Equal Pay Day“ ist ein Aktionstag, an dem auf die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern aufmerksam gemacht wird, die aktuell 18 Prozent beträgt. Einer der Gründe dafür ist, dass viele Frauen in Minijobs beschäftigt sind.

Infos

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen rund um den Internationalen Frauentag gibt es bei der Gleichstellungsbeauftragten des Donnersbergkreises, Barbi Driedger-Marschall, unter Telefon 06352 710-324.