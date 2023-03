Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zusammen mit ihrer Tochter musste Viktoria aus Kiew vor dem Krieg fliehen. Nun leben die beiden in Münsterappel. Dort hat Viktoria eine Anstellung in der Kita gefunden. Die Kinder helfen ihr dabei, sich in Deutschland einzuleben.

Seit zwei Monaten lebt die Ukrainerin Viktoria mit ihrer 15-jährigen Tochter in Münsterappel. Sie sind aus Kiew geflohen, als der Krieg ausgebrochen ist. „Es ist schrecklich, ich hätte