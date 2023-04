Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor dem Schöffengericht in Rockenhausen wurde am Mittwoch gegen einen Mann verhandelt, der sich mit der Waffe in der Hand einer Verhaftung widersetzt hatte. Der Verhaftung entging er zwar tatsächlich, dafür wachte er mehrere Stunden später schwerverletzt im Krankenhaus wieder auf.

Der Fall hatte im Januar 2019 für einigen Wirbel gesorgt: Ein damals 51 Jahre alter Familienvater aus dem westlichen Donnersbergkreis war ausgerastet und hatte sich im Keller seines Hauses mit