Am Sonntag, 5. September, ist der Europäischen Tag der jüdischen Kultur. Das Jüdische Museum Winnweiler nimmt seit seiner Eröffnung 2004 und somit zum 17. Mal daran teil mit Angeboten zu Geschichte, Leben und Kultur des Judentums.

2021 ist das Festjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“, und es ist ebenso das Jahr, in dem die UNESCO das jüdische Erbe der SchUM-Städte Speyer, Worms und Mainz als Weltkulturerbe anerkannt hat. Zudem ist 2021 der große jüdische Friedhof in Winnweiler mit erhaltener Trauerhalle von 1857 und mit rund 350 mehr oder weniger gut erhaltenen Grabsteinen 300 Jahre alt. Gerade im Jahr 2021 kommt also dem Europäischen Tag der jüdischen Kultur ein noch höherer Stellenwert zu als sonst – auch in Winnweiler.

Bereits am Samstag, 4. September, beginnt um 15 Uhr am Schlossplatz in Winnweiler die Veranstaltung „Topographie des Erinnerns und Gedenkens“. Dabei handelt es sich um einen Ortsrundgang von etwa zwei bis zweieinhalb Stunden Dauer. Unter Führung des Museumsleiters Werner Rasche geht es um Spuren und Erinnerungen von 267 Jahren jüdischem Leben in Winnweiler (1673 – 1940). Coronabedingt ist die Teilnehmerzahl begrenzt und dazu eine Anmeldung erforderlich (Telefon: 06302 1256 oder Email: Museen-Winnweiler@t-online.de).

Bei diesem Rundgang sind – unter anderem wegen des Sabbats – der jüdische Friedhof und die Trauerhalle ausgenommen. Deshalb findet dort am folgenden Tag um 11 Uhr eine Führung statt. Eine Anmeldung ist hier nicht erforderlich. Treffpunkt ist am Friedhof im oberen Bereich der Schulstraße. Männer werden gebeten, beim Friedhofsbesuch eine Kopfbedeckung zu tragen.

Am Sonntag, 14.30 bis 17.30 Uhr, ist dann das Jüdische Museum geöffnet (nur für Corona-Geimpfte, -Genesene oder -Getestete) und bietet weitere Gelegenheit, sich über das Judentum zu informieren. Die Veranstaltungen und der Museumsbesuch sind kostenfrei. Es besteht Masken- und Abstandspflicht.