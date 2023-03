Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im vergangenen Sommer kehrte Andy Schröder zu seinem Jugendverein zurück. Dort, wo er zwischen 1991 bis 1999 von den Bambini bis zu den C-Junioren kickte – ehe er sich in höhere Sphären begab. Um in die Aufstiegsrunde der A-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg zu gelangen, täte ein Sieg seiner SpVgg Gauersheim in der Heimpartie am Sonntag (14.45 Uhr) gegen den SV Gundersweiler gut.

Vom Dorfklub am nordöstlichen Rand des Donnersbergkreises wechselte Schröder zum 1. FC Kaiserslautern, blieb dort vier Jahre und schloss sich dann den A-Junioren der Binger Hassia