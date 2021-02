Landwirte werden am Dienstag mit Hunderten von Traktoren gegen die Insektenschutzpläne protestieren, die am Mittwoch im Bundeskabinett beraten werden. Laut Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd wird es am Morgen und am Vormittag Sternfahrten nach Alzey, Kaiserslautern und Neustadt geben. Auch Landwirte aus dem Donnersbergkreis beteiligen sich. Die Fahrt auf der Route von Kirchheimbolanden nach Alzey startet um 6.45 Uhr im Gewerbegebiet der Kreisstadt, der nächste Sammelpunkt ist in Monsheim. Landwirte aus dem Bereich Rockenhausen fahren nach Kaiserslautern, wo es um 11 Uhr losgeht.

Nach Angaben eines Verbandssprechers zielt die Kritik der Landwirte vor allem auf zwei Punkte des Insektenschutzpaketes der Bundesregierung: Zum einen solle der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in großflächigen Schutzgebieten massiv eingeschränkt werden. Zum anderen solle künftig an bestimmten Bächen und Flüssen in einem zehn Meter breiten Uferbereich der Einsatz von Spritzmitteln verboten sein.