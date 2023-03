Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das vorentscheidende Duell um die Meisterschaft hat der BBC Fastbreakers Rockenhausen am Sonntag in Zweibrücken verloren und wird die Landesliga-Saison wie schon im Vorjahr wohl auf Rang zwei beenden. Als schwacher Trost könnte der Pfalz-Pokal dienen. Da geht es am Freitag (20 Uhr) auf dem Betzenberg um den Einzug in die Final Four.

Am Ende herrschte pure Enttäuschung. 34 Minuten lang dominierten die Fastbreakers das hochklassige Gipfeltreffen bei der VT Zweibrücken – führten stets mit vier bis fünfzehn Punkten