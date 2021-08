Immer wieder gibt es Sportarten, in denen Frauen und Männer gegeneinander antreten, zuletzt war dies bei der Darts-Weltmeisterschaft zu sehen. In einigen Sportarten spielen Frauen und Herren ganz selbstverständlich gemeinsam. Doch wie gut funktioniert das?

Im Amateur-Fußball gab es diese Einzelfälle durchaus. Ellen Fokkema sorgte im August des vergangenen Jahres für Aufsehen. Die 19-jährige Niederländerin ist eine talentierte Fußballerin. Sie spielte wie viele andere von klein auf mit Jungs in einer Mannschaft. In ihrem Heimatland, wo Fokkema für den VV Foarut aufläuft, stellte sie mit Hilfe ihres Vereins einen Sonderantrag beim holländischen Fußballverband KNVB. Als Pilotprojekt kann das Nachwuchstalent nunmehr in der vierten Liga in Friesland mitkicken. In Deutschland ist das anders: Mädchen dürfen in den meisten Landesverbänden bis zur U17 bei den Jungs mitspielen. Hierzulande ist es schon schlichtweg vielmehr eine Sensation, wenn Imke Wübbenhorst oder Inka Grings, beides ehemalige Profifußballerinnen, im Herrenbereich eine Mannschaft trainieren. Birgit Prinz, frühere Top-Stürmerin der DFB-Elf wurde sogar einmal mit einem Wechsel zum italienischen Erstligisten AC Perugia ins Gespräch gebracht, sagte aber später ab.

Jörg Schwarz, Abteilungsleiter der Fußballer der TSG Zellertal, erklärt, was er antworten würde, wenn eine Frau anfragen würde, ob sie denn bei seinen Männern mitspielen dürfte: „Nein. Nicht weil ich es mir nicht wünschen würde, sondern weil ich nicht glaube, dass eine Frau beim Fußball mit den Männern mithalten kann.“ Er verweist gleichsam darauf, dass es notwendig sei, dass die Damen gleich um ein vielfaches höher spielen müssten, um körperliche Defizite auszugleichen. „Eine Regionalliga-Spielerin könnte ich mir durchaus vorstellen“, sagt der Abteilungsleiter des B-Klassen-Tabellenführers. Er sehe aber auch das Umfeld, das geschaffen werden müsste. „Da müssten Duschen und Umkleiden getrennt werden. Das wäre aber ganz sicher zu lösen. So eine Anfrage würden wir unter den Vorstandskollegen abklären, so wie alle anderen Anfragen auch“, sagt Schwarz und verweist auf die Tischtennis-Frauen aus dem eigenen Klub, die bei den Herren mitwirken. Schwarz sieht sich auch als Vermittler. „Ich würde bei einer solchen Anfrage auch auf die Frauen aus Marnheim verweisen, ob das nicht eine Alternative für die Spielerin wäre.“

Im Tischtennis kaum ein Problem

Vielfach haben sich Damen und Herren bereits duelliert. 1998 zeigte der Deutsche Karsten Braasch, in seiner besten Zeit auf dem 38. Platz der Tennis-Weltrangliste, den Williams-Schwestern Serena und Venus die Grenzen auf. Denn im „Geschlechter-Duell“ besiegte er die damals 16-jährige Serena und ihre ein Jahr ältere Schwester Venus deutlich. Serena Williams hatte zuvor vollmundig angekündigt, auch Spieler aus der Top 200 der Herren-Weltrangliste besiegen zu können. Aber es geht auch umgekehrt. Erinnert sei an die nun 26-jährige Fallon Sherrock (England), die bei der Darts-Weltmeisterschaft 2020 in London zuerst Ted Evetts, einen Spieler aus der zweiten Reihe, aus dem Turnier kegelte und später sensationell den an Position elf gesetzten Mensur Suljovic (Österreich) mit 3:1 besiegte. Sherrock war über Wochen Thema Nummer eins im Dartsport. Bei der vergangenen WM war sie nicht qualifiziert, und die Topspielerinnen Lisa Ashton und Toru Suzuki scheiterten in ihren Auftaktspielen. „Bei uns gab es auch schon Frauen die mit den Herren gespielt haben. In der vergangenen Zeit wurden es aber weniger“, sagt Ralf Brisch vom DV Kaiserslautern.

Beim Tischtennis ist der Damen-Spielstärkewert zwar zumeist rechnerisch etwas zu hoch, hat sich aber nach einer Saison bei den Herren zumeist eingenordet, sodass auch die Frauen davon profitieren, die dann gegen Gegner auf ihrem Niveau spielen können. „Es ist schon komisch ...“, hörte man zwar immer wieder von Herren, wenn sie anfangs gegen Damen verloren hatten. Mittlerweile ist es aber nichts Besonderes mehr. Dass beide Geschlechter zusammenspielen, ist viel mehr bereits ein Stück weit zur Gewohnheit geworden. Beim chinesischen Volkssport ist aber auch kaum Kraft gefragt, vielmehr stehen spieltaktische Elemente, Rotation und Platzierung des Balls im Mittelpunkt. Nur bei den Endschlägen haben die Frauen beim Tempo etwas das Nachsehen.

Vor allem in der Jugend vorstellbar

Die 18-jährige Wiebke Lunau von den TTF Rockenhausen mischt auch bei den Herren mit. „Ich kenne das aus dem Beruf. Da sind 19 Leute in meiner Klasse, und ich bin das einzige Mädel“, erzählt sie, die eine Ausbildung zur Elektronikerin absolviert. „Es ist immer lustiger, gegen Männer zu gewinnen, weil einige sich so schön ärgern“, meint sie lachend. Doch auch wenn sie die Herren besiegt hatte, sei es immer sportlich fair gewesen. „Man bekommt sogar viel öfter mal ein Lob, auch wenn man verloren hat“, sagt Lunau, die in Rockenhausen wohnt. Dass die Spielerin der Kreisklasse A im Herren-Sport gelandet ist, sei eher Zufall gewesen. „Bei den Herren wurde einfach jemand gebraucht. Ich bin dann mehr oder weniger in die Mannschaft hineingerutscht. Am Anfang war es schon komisch, gegen die Erwachsenen zu spielen.“ Nächste Saison ist der Ausflug für Lunau jedoch beendet. Dann will sie sich wieder mehr dem Damen-Tischtennis widmen. „Wir haben ein paar Abgänge bei den Damen. In zwei Mannschaften gleichzeitig zu spielen, ist dann schon anstrengend“, verweist Lunau auf die Möglichkeit des Doppeleinsatzes.

Heike Ammon, die in Kirchheimbolanden geboren wurde, hält Frauen auch im Herren-Basketball nicht für unmöglich. Sie ist mittlerweile Abteilungsleiterin bei der TSG Maxdorf und sieht zumindest im Jugendbereich gute Möglichkeiten, den weiblichen Nachwuchs einzubinden. Bis zur U14 dürfen Mädchen und Jungen gemischt spielen. „Wir fördern es aber nicht, dass Mädchen mit Jungs spielen. Es gibt dann mehr individuelles Training für die Mädels.“ In der amerikanischen Basketballliga NBA finden Frauen zumindest an der Seitenlinie einen Platz. Brittney Griner, ein Star der weiblichen Basketball-Profi-Liga in den USA, wurde 2013 gar mit einem Wechsel in den Männersport in Verbindung gebracht. Ammon sagt: „Wenn die körperlichen Voraussetzungen bei den Damen gegeben sind, könnte man es mit einem Einsatz bei den Herren versuchen.“