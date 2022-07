Starken Alkoholgeruch in ihrem Atem hat die Polizei in der Nacht auf Sonntag bei einer 25-jährigen E-Scooter-Fahrerin während einer Kontrolle in der Dielkirchener Bahnhofstraße festgestellt. Ein Alko-Test hat daraufhin einen Wert von knapp einem Promille ergeben. Die Beamten haben im Anschluss auf der Dienststelle eine gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung durchgeführt. Der Frau aus dem Donnersbergkreis wurde die Weiterfahrt untersagt, ferner erwartet sie ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren.