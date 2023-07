Das Fußballturnier der Verbandsgemeinde Winnweiler für aktive Mannschaften richtet der SV Alsenbrück-Langmeil aus. Gemeldet sind fünf Mannschaften: SV Imsbach, TuS Steinbach II, SG Münchweiler/Langmeil, ASV Winnweiler und die SG Neuhemsbach/Sippersfeld/Lohnsfeld.

Gespielt wird jeweils zwei Mal 30 Minuten. Am Mittwoch, 12. Juli, spielen um 19 Uhr der TuS Steinbach II gegen den SV Imsbach und um 20.15 Uhr die SG Münchweiler/Langmeil gegen die SG Neuhemsbach/Sippersfeld/Lohnsfeld. Am Donnerstag, 13. Juli, trifft um 19 Uhr der ASV Winnweiler auf den SV Imsbach, ab 20.15 Uhr messen sich der TuS Steinbach II und die SG Münchweiler/Langmeil.

Weiter geht es am Montag, 17. Juli. Dann trifft um 19 Uhr Winnweiler auf Neuhemsbach/Sippersfeld/Lohnsfeld, um 20.15 Uhr spielt Münchweiler/Langmeil gegen Imsbach. Am Mittwoch, 19. Juli, lauten die Partien: Steinbach II gegen Neuhemsbach/Sippersfeld/Lohnsfeld (19 Uhr) und Winnweiler gegen Münchweiler/Langmeil (20.15 Uhr). Abschluss des Turniers ist am Freitag, 21. Juli, mit den Begegnungen SG Neuhemsbach/Sippersfeld/Lohnsfeld gegen den SV Imsbach (19 Uhr) und ASV Winnweiler gegen TuS Steinbach II um 20.15 Uhr. Anschließend ist die Siegerehrung.