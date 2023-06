Ein Trümmerfeld verteilt auf eine Länge von rund 500 Metern sowie ein demoliertes Auto, sind die Bilanz eines Unfalles am Samstagnachmittag. Ein 49-Jähriger war aus Frankfurt kommend auf der A63 in Richtung Kaiserslautern unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Göllheim und Winnweiler verlor er in einer Linkskurve – wahrscheinlich weil er zu schnell war – die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto, ein Mercedes AMG, drehte er sich mehrfach um die eigene Achse, schlug dreimal links in die Mittenleitplanke ein und kam letztendlich auf dem Standstreifen zum Stehen.

Der Fahrer hatte Glück im Unglück und kam mit einem Schock davon. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von rund 27.000 Euro. Aufgrund der unklaren Schadenslage wurden zu dem Verkehrsunfall die Feuerwehr aus Göllheim, der Rettungsdienst, sowie ein Rettungshubschrauber alarmiert. Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten wurde die Fahrbahn in Richtung Kaiserslautern kurzfristig gesperrt.