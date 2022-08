Am Mittwochabend hat sich ein 19-Jähriger mit seinem Auto überschlagen. Gegen 21 Uhr fuhr er auf der K34 in Richtung Ruppertsecken. Dabei kam er in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich anschließend mehrfach und blieb dann neben der Fahrbahn auf dem Dach liegen. Die Polizei vermutet, dass der Fahrer zu schnell unterwegs war.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem leicht verletzten Fahrer drogentypische Auffälligkeiten fest. Der Fahrer räumte ein, Cannabis konsumiert zu haben. Ein entsprechender Drogentest ergab ein positives Ergebnis. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Am Auto entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.