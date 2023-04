Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine Sache, die ich an der Advents- und Weihnachtszeit so schön finde, ist der ganze schöne Schmuck, der überall angebracht wird. Ob in den Häusern oder draußen in den Dörfern, ob an Fenstern oder Türen. Viele Kitas sind schon fleißig unterwegs gewesen, um ihren Ort zu schmücken – und auch ihr Kinder zuhause habt tolle Dinge gebastelt.

Die Kinder der Kindertagesstätte Frechdachs in Einselthum haben sich für ihre Bastelarbeiten das Märchen Sterntaler der Gebrüder Grimm als Vorbild