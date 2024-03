Ändert sich die Verkehrsregelung in Beethovenstraße und die Dr.-Hugo-Bischoff-Straße? Bislang sind beide Straßen sogenannte unechte Einbahnstraßen: Das Einfahren von der Weinstraße Süd ist nicht erlaubt. In den Straßen ist aber keine Fahrtrichtung vorgegeben, Fahrzeuge dürfen in beide Richtungen fahren. In der Dr.-Hugo-Bischoff-Straße komme es dadurch immer wieder zu Verkehrsproblemen, heißt es in der Beschlussvorlage zur Sitzung des Bauausschusses des Bad Dürkheimer Stadtrats am Donnerstag, 14.30 Uhr. Das beidseitige Parken bis in die Kreuzungsbereiche behindere oder verhindere sogar das Vorbeikommen zweier Fahrzeuge im Gegenverkehr. Zudem seien die Gehwege durch parkende Fahrzeuge nur eingeschränkt nutzbar.

Die Verwaltung schlägt vor, die Straßen als echte Einbahnstraßen auszuweisen. Die Beethovenstraße soll von Ost nach West befahrbar sein, die Dr.-Hugo-Bischoff-Straße in die andere Richtung. Gleichzeitig sollen Parkplätze eingezeichnet werden. Die reduzierte benötigte Fahrbahnbreite durch die Einbahnstraßenlösung lasse es zu, dass in der Dr.-Hugo-Bischoff-Straße das beidseitige Parken möglich bleibt und gleichzeitig die nördliche Gehwegseite vollständig den Fußgängern zur Verfügung steht, so die Verwaltung.