Gegen 8.10 Uhr hat am Samstag der Polizei zufolge ein 21-jähriger Bad Dürkheimer mit seinem BMW auf dem Wurstmarktplatz in Bad Dürkheim auf der vereisten Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto verloren. Er brach mit dem Heck aus und stieß an eine Straßenlaterne. Die Laterne und der Wagen wurden beschädigt, der Fahrer blieb unverletzt. Den Gesamtschaden beziffern die Polizeibeamten auf rund 7000 Euro.