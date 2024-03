Der Pollichia-Astronomie-Arbeitskreis Bad Dürkheim veranstaltet am Donnerstag, 7. März, 19 Uhr, im Vortragssaal des Pollichiamuseums einen Vortrag mit dem Titel: „Orientierung am Sternenhimmel“. In seinem Vortrag wird Referent Christian Wersig, Leiter des Astronomischen Arbeitskreises Bad Dürkheim, auf die Grundlagen der Himmelsmechanik sowie auf einfache Techniken zum Auffinden einzelner Sterne und Sternbilder eingehen. Aber auch neuere Hilfsmittel wie Sternenkarte oder Astronomie-App werden angesprochen. Dieser Vortrag ist nach Angaben des Arbeitskreises besonders geeignet, um Neueinsteigern und Jugendlichen das Hobby Astronomie näher zu bringen. Der Eintritt ist frei.