Mit zwei 2:3-Niederlagen in Folge hat der SV Weisenheim in der Fußball-Bezirksliga, Gruppe Nord, im Kampf um Platz fünf an Boden verloren. Umso wichtiger ist es, am Donnerstag, 19.30 Uhr, das Heimspiel gegen den ESV Ludwigshafen zu gewinnen.

Schwerer als die Niederlage gegen Frankenthal am Sonntag wiegt der langfristige Ausfall von Torjäger Rainer Stork. „Er hat sich am Gelenk der früher schon lädierten Schulter verletzt.