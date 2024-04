Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Rund 3000 Teilnehmer sind am Sonntag beim Marathon Deutsche Weinstraße gestartet. Während sich die Sportler über das nicht ganz so heiße Wetter freuten, herrschte sowohl am Start und Ziel in Bockenheim als auch entlang der Strecke lebhafter Betrieb.

So richtig traute sich die Sonne am Sonntag erst gegen 12 Uhr heraus. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim 13. Marathon Deutsche Weinstraße fanden es aber gar nicht so schlecht, dass