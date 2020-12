Der Verein Musik und Kultur in Weisenheim am Sand (Muk) und das Gleis 4 in Frankenthal veranstalten am 25. Dezember, 21 Uhr, ein Weihnachtsspecial mit Stefan Kahne, Herb Jösch, Tritone und Achim „Zeppi“ Degen. Wegen der Pandemie findet das Konzert als Livestream statt.

„Am ersten Weihnachtsfeiertag senden wir das mittlerweile traditionelle Weihnachtsspecial, das jährlich vom Gleis 4 veranstaltet wird, live zu euch nach Hause“, teilt der Verein Muk mit. „ Legt die Füße hoch und genießt, was die Leiter unserer Afterworkspartys, Stefan Kahne und Herb Jösch, zusammen mit der Gleis-4-Hausband ,TriTone’ um Christian Stockert, nebst special guest Achim ,Zeppi’ Degen auf die Bühne bringen.“

Zuschauen ist entweder auf Facebook oder Youtube möglich.

