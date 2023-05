Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die weibliche U18 des Dürkheimer HC tritt am Wochenende zur Süddeutschen Meisterschaft im Hallenhockey in Ludwigsburg an. Wie meist sind die Mädels aus der Kurstadt nur Außenseiter, dennoch freuen sich alle auf das Turnier. Für eine Spielerin heißt es, Abschied von der Jugend zu nehmen.

„Wir freuen uns sehr, aber für mich ist es irgendwie merkwürdig,“ sagt Antonia Broschart. Sie ist in der U18 die einzig Verbliebene des Jahrgangs 2004, wird nach der