Die Stadt Bad Dürkheim sagt die Weinbergnächte ab. Das hat die Verwaltung am Dienstagnachmittag mitgeteilt. Als Grund für die Absage wird die Corona-Pandemie genannt. Auch die anderen Veranstaltungen in der Reihe Dürkheimer Wein-Nächte sind betroffen. Sie werden abgesagt, verschoben oder ins Internet verlegt.

Weinbergnacht

Die bereits gekauften Weinpässe für die Anfang März geplanten Weinbergnächte behalten laut Stadt ihre Gültigkeit für die Veranstaltung im kommenden Jahr (18. und 19. März 2022). Der Vorverkauf gehe weiter. Informationen und Tickets sind unter www.weinbergnacht.de erhältlich. Wer seinen Weinpass lieber zurückgeben will, kann sich an die jeweilige Vorverkaufsstelle wenden.

Bei den Weinbergnächten geht es für die Besucher mit mehreren Weinproben durch die illuminierten Wingerte von Bad Dürkheim. Die Weinbergnächte sind äußerst beliebt und locken Tausende Besucher an. Im März 2020 war die Open-Air-Weinprobe die letzte Großveranstaltung in der Kurstadt. Danach machte die Pandemie ähnliche Veranstaltungen unmöglich.

(W)Einkaufsnacht

Mit einem Glas Dürkheimer Wein durch die Einzelhandelsgeschäfte der beleuchteten Innenstadt zu schlendern, ist das Konzept der Dürkheimer (W)Einkaufsnacht. Sie war für Ende Februar geplant gewesen. An diesem Termin könne sie wegen der Pandemie aber nicht stattfinden. „Aber warum nicht mal im Sommer mit einem Gläschen Wein einkaufen und bummeln“, so Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) in einer Pressemitteilung. Die Veranstaltung könne auch zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden. Ob und wie das in diesem Jahr möglich sei, sei vom Infektionsgeschehen und den rechtlichen Rahmenbedingungen abhängig.

WeinKür

Die WeinKür wird ins Internet verlegt. Steffen Michler und die „Dürkheimer Spitzenwinzer“ werden am 27. Februar ab 19 Uhr in einer Online-Verkostung Wissenswertes zu Käse erzählen. „Wir probieren fünf verschiedene Käsesorten mit sechs Weinen. Dazu gibt es Einblicke in eine Käserei und eine nützliche, leicht verständliche Systematik, um Wein und Käse eindrucksvoll zu kombinieren“, so Michler. Bestellt werden kann das Weinpakete „Käse & Wein“ ab sofort über die Internetseite www.spitzenwinzer.de.

Forum Pfalz

Spitzenweine beim Forum Pfalz im Kurhaus verkosten und im Anschluss zur (W)Einkaufsnacht weiterziehen, sei in diesem Jahr nicht möglich. Die zweitägige Frühjahrsveranstaltung des Forum Pfalz wird abgesagt. „Ob die Veranstaltung auf einen anderen Zeitpunkt verlegt wird, ist abhängig vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie und wird frühzeitig bekannt gegeben“, so die Stadt.