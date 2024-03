Ein tief fliegendes und vor allem lautes Flugzeug hat am Dienstag gegen 4.30 Uhr mehrere Bad Dürkheimer und Wachenheimer um den Schlaf gebracht. Mit Hilfe des Internets haben einige Betroffene eine Cessna 404 Titan als Ruhestörerin ausgemacht, die in Münster gestartet war. Doch der Grund dafür, warum sie Ohrenzeugen-Berichten zufolge etwa eine Stunde lang über den beiden Städten ihre Runden drehte, blieb zunächst unklar. Auf RHEINPFALZ-Nachfrage fand die Deutsche Flugsicherung heraus: „Bei uns war ein sogenannter Thermalflug angemeldet, der heute früh über dem Gebiet unterwegs war. Beauftragt war dieser Flug von der MVV Regioplan Mannheim“, berichtete Pressesprecherin Ute Otterbein. Solche Flüge könnten nur bei bestimmten Wetterbedingungen erfolgen. „Sie sind rechtlich nicht zu beanstanden und wurden bei uns auch ordnungsgemäß angemeldet“, erläuterte Otterbein. Für die Erstellung einer Wärmelandkarte ist eine Tochterfirma des Mannheimer Energieunternehmens MVV derzeit in der Verbandsgemeinde Wachenheim unterwegs. Durch das Climap-Projekt erhofft sich die Kommune Wärmebilder, die Auskunft über den energetischen Zustand von Gebäuden und deren Energieeinsparpotenziale geben sollen. Das Unternehmen hatte den Flug auf seiner Internetseite angekündigt, aber kein konkretes Datum genannt.