Wie geht Wahlkampf im Advent? Amtsinhaber Torsten Bechtel (CDU) hat in einem Schreiben an seine Herausforderer bei der Wahl zum Wachenheimer Verbandsgemeindebürgermeister Zurückhaltung vor Weihnachten angeregt. Die Plakatierung könne bis zum 27. Dezember warten, so der Vorschlag.

Jochen Kappel (FWG) und Andreas Schäffling (für SPD, parteilos) – beide wohnen in Neustadt – gehen gegen Bechtel am 29. Januar ins Rennen. Bis zur Wahl sind es noch gut acht Wochen.