Wie wirkt sich der Klimawandel in den Polargebieten und dadurch in Europa aus? Das will ein Vortrag am Mittwoch, 29. Juni, 19 Uhr, im Pfalzmuseum für Naturkunde in Bad Dürkheim beleuchten. Referent ist Diplom-Meteorologe Günther Heinemann, der seit 2006 das Fach Umweltmeteorologie an der Universität Trier leitet und seit mehr als 35 Jahren Klimaprozesse in den Polargebieten erforscht. Er gibt einen Überblick über eigene Forschungsprojekte und versucht mit eindrucksvollen Bildern, die Faszination für das „Ewige Eis“ zu wecken.

Ein Jahr lang in der Arktis

Der Einfluss des globalen Klimawandels der letzten Dekaden zeigt sich besonders stark in der Arktis. Zur Verbesserung des Verständnisses von klimarelevanten Prozessen in der Arktis wurde von Oktober 2019 bis September 2020 eine ganzjährige internationale Expedition mit dem deutschen Forschungseisbrecher „Polarstern“ durchgeführt, das Mosaic-Experiment. Der Eintritt zum Vortrag ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.