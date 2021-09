Bei einer Verkehrskontrolle in Herxheim am Berg gab es laut Polizeibericht am Sonntag zwischen 16.15 und 17 Uhr nichts zu beanstanden. Bei 15 konktrollierten Autos wurden keine Verstöße festgestellt. „Alle Fahrzeugführer verhielten sich vorbildlich, alle Fahrzeuge befanden sich in ordnungsgemäßen Zustand“, wie die Polizei mitteilt.