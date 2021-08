Noch mehr Übungen mit einem Handtuch als „Sportgerät“ hat Gemeindeschwester plus Vera Götz im Angebot. Nach vorne und zur Seite geht es diesmal – und immer schön gespannt halten das Stück Stoff zwischen den Händen.

Wie bereits beim ersten Teil der Übungsreihe mit Stoffstück sollte das Handtuch immer in Spannung gehalten werden. Dann haben die Übungen den meisten Effekt, beanspruchen mehr Muskeln. Sie dienen der Kräftigung, der Beweglichkeit und der Koordination. Sie helfen unter anderem auch dabei, die Schultern mobil zu halten.

Also: ran ans Handtuch, aufrecht hinstellen, die Füße etwa schulterbreit und parallel. Das gespannte Handtuch wird mit angewinkelten Ellbogen leicht unter dem Kinn gehalten. Dann werden die Arme lang nach vorne ausgestreckt und danach das Handtuch wieder zurück Richtung Kinn gezogen. Dabei auf einen stabilen Stand und eine aufrechte Haltung achten, aber nicht ins Hohlkreuz fallen.

Übungen auch im Sitzen möglich

Bei Übung Nummer zwei geht es noch mehr um Koordination und Beweglichkeit, denn nun wird im Wechsel der linke und der rechte Arm seitlich ausgestreckt und dadurch das gespannte Handtuch in einer schwingenden Bewegung von Seite zu Seite geführt.

Viele der Handtuch-Übungen können auch im Sitzen durchgeführt werden, „auf einem Stuhl oder einem Hocker ohne Lehne“, erklärt Götz eine etwas einfachere Variante. Die Gemeindeschwester plus ist in Bad Dürkheim, Haßloch und den Verbandsgemeinden Freinsheim, Wachenheim und Deidesheim aktiv. Sie hilft Menschen, die älter sind als 80 Jahre und noch keiner Pflege bedürfen, so lange wie möglich selbstständig in den eigenen vier Wänden wohnen zu bleiben.

Die Gemeindeschwester plus rät zu jeweils zehn bis 15 Wiederholungen und je drei Durchgängen pro Variante der Handtuch-Übungen. „Und immer auch an die Entspannung denken“, fügt sie außerdem noch an. Soll heißen: Schön die Arme ausschütteln zwischen den einzelnen Durchgängen.

Die Serie

Drei Frauen aus der Region haben sich zusammengetan, um Menschen in Zeiten der Pandemie in Bewegung zu bringen. Lucie Packheiser, Vera Götz und Britta Blankenfuland haben auf ganz unterschiedliche Weisen mit Sport zu tun. Im wöchentlichen Wechsel kann mit ihnen in der Reihe „Bewegt in jedem Alter“ trainiert werden.

