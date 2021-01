Neues Jahr, mehr Sport? Drei Frauen aus der Region haben sich zusammengetan, um Menschen nach den ess-intensiven Feiertagen und im erneuten Lockdown in Bewegung zu bringen. Lucie Packheiser, Vera Götz und Britta Blankenfuland haben auf ganz unterschiedliche Weisen mit Sport zu tun. Im wöchentlichen Wechsel kann nun mit ihnen trainiert werden.

Los geht es mit Britta Blankenfuland, die seit Kurzem Bewegungsmanagerin des Landkreises Bad Dürkheim in der rheinland-pfälzischen Initiative „Land in Bewegung“ ist. Dadurch ist es sozusagen ihre Aufgabe geworden, Menschen und Sport zusammenzubringen. Die 38-Jährige wohnt seit 2014 in Bobenheim am Berg und ist Mutter von fünf Jungs von zwei bis neun Jahren. Aber nicht nur das prädestiniert sie dazu, Sporttipps nicht nur, aber gerade auch für Kinder zu geben.

Blankenfuland ist Sport- und Gymnastiklehrerin und Sportphysiotherapeutin. Sie hat im Gesundheitszentrum in Worms in der Kindersportschule viel mit jungen Sportlern gearbeitet und mit den Kleinen auch für den Kinder-Triathlon trainiert. Nicht ohne Grund, immerhin ist die 38-Jährige schon auf Hawaii beim legendären Ironman dabeigewesen. Inzwischen ist sie auch Faszientrainerin und leitet Pilates-Einheiten. Aktuell gibt sie coronabedingt Einzeltraining, bei dem draußen Low-Jogging, Faszientraining und Walking miteinander verbunden werden.

Koordination beim Hampelmann

Ihr Vorschlag für die erste Übung dürfte vielen bekannt vorkommen, aber wann haben Sie ihn zum letzten Mal gemacht, den Hampelmann? Dabei ist der „eine ganz einfache Übung für Groß und Klein, die Koordination, Ausdauer und Bewegung zugleich trainiert“, wie Blankenfuland erklärt. Der gute, alte Hampelmann geht so: „Wenn die Beine auseinanderspringen, klatschen zugleich die Hände über dem Kopf zusammen. Wenn die Beine zusammengehen, liegen die Arme wieder seitlich an den Oberschenkeln“, beschreibt die Bobenheimerin die Übung. Wer das mit Kindern üben möchte: „Das geht auch getrennt, nur die Arme und danach nur die Beine und dann erst zusammen.“ Es sei auch egal, ob das ganz korrekt ausgeführt sei. „Hauptsache man probiert es“, findet die Bobenheimerin.

Wie oft? Drei Durchgänge mit 20 Wiederholungen.

Korrekt sollte es bei der Übung von Personal-Trainerin Lucie Packheiser aus Erpolzheim zugehen, denn hier ist die richtige Haltung wichtig. Die 43-jährige Mutter einer fast vier Jahre alten Tochter rät zur Übung „Kreuzheben“. „Das kräftigt die gesamte Rückenmuskulatur, primär ist es gut für die Lendenwirbelsäule“, verrät die Lehrerin für Fitness, Gesundheit und Sportrehabilitation, die auch Mama-Workouts anbietet – wenn Corona