Die Von Carlowitz Realschule plus in Weisenheim am Berg bleibt auch am Donnerstag geschlossen. Grund sind laut Konrektor Michael Sebastian die anhaltend extremen Wetterbedingungen, insbesondere die überfrierenden Nässe in der Nacht. Die am Dienstag für Mittwoch gefällte Entscheidung, keinen Präsenzunterricht anzubieten, „hat sich aufgrund unpassierbarer Schulbuswege und der heutigen kompletten Einstellung des Linienverkehrs bewährt. Nach unserem aktuellen Stand ist auch morgen die Beförderung durch den Verkehrsbetrieb nicht sichergestellt“, so die Mitteilung der Schule. Für die Schüler ist dennoch Lernen angesagt: Arbeitsaufträge würden über die Schulplattform IServ bereitgestellt.