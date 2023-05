Aufgrund von umfangreichen Umstellungsarbeiten an der IT-Infrastruktur der VG-Verwaltung in Freinsheim bleibt das Rathaus in der Woche vom 29. Mai bis 2. Juni für den Publikumsverkehr geschlossen. Die Verwaltung weist darauf hin, dass in dieser Zeit die Mitarbeiter auch nicht telefonisch oder per E-Mail erreichbar sind. Die Verwaltung bittet um Verständnis, dass die Bürger für die Erledigung ihrer Anliegen auf andere Tage ausweichen müssten.

Die Außenstellen der Verwaltung wie Kindertagesstätten, Schulen sowie die i-Punkte sind in diesem Zeitraum ebenfalls nicht per E-Mail zu erreichen.