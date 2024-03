Der SPD Gemeindeverband Freinsheim hat in seiner Vertreterversammlung die Liste für den Verbandsgemeinderat Freinsheim aufgestellt. Sie sei sowohl von der Herkunft der Kandidaten als auch in der Altersstruktur gut durchmischt, betont Susanne Fliescher, Vorsitzende des Gemeindeverbands.

Aktuell besetzt die SPD im VG-Rat sieben Sitze. „Unser Ziel ist es, möglichst stärker zu werden, in die Verantwortung zu kommen und weiterhin das Bestmögliche für die Bürger zu erreichen“, beschreibt Fliescher die Zielmarke. An zentralen Themen beschäftigen den Gemeindeverband die weitere Förderung von Kitas und Schulen, besonders die Unterstützung von finanziell schwächeren Familien etwa bei den Kosten für das Mittagessen, die Stärkung der Blaulichtfamilie inklusive Feuerwehr und Rotes Kreuz sowie die Sicherstellung der qualitativ hochwertigen, nachhaltigen Wasserversorgung in der VG.

Die Liste

Susanne Fliescher (Weisenheim am Sand), Jochen Petzoldt (Weisenheim am Berg), Jonas Bender (Freinsheim), Aline Seidenspinner (Erpolzheim), Ivonne Staiger (Kallstadt), Olaf Rogge (Bobenheim), Gero Kühner (Herxheim), Christian Muly (Freinsheim), Peter Stork (Weisenheim am Sand), Sabine Zimmermann (Weisenheim am Berg), Gunter Seidenspinner (Erpolzheim), Andreas Maier (Kallstadt), Edith Kohlmann (Herxheim), Moritz Leckron (Freinsheim), Ingo Lauinger(Weisenheim am Sand), Dirk Friedrich (Weisenheim am Berg), Rainer Baumer (Kallstadt), Winfried Stetter (Herxheim), Jennifer Kuhn (Weisenheim am Sand), Juliane Keiper (Weisenheim am Sand), Jürgen Menge (Weisenheim am Berg), Torsten Koppenhagen (Kallstadt), Stephan Ballhausen (Freinsheim), Michael Rauch (Weisenheim am Sand), Thorsten Keiper (Weisenheim am Sand), Michael Bender (Freinsheim), Christoph Kiener (Weisenheim am Sand), Claudia Stork (Weisenheim am Sand), Heinz Schlapkohl (Weisenheim am Sand), Angelika Schlapkohl (Weisenheim am Sand), Günther Beck (Erpolzheim), Marika Uhrich (Weisenheim am Sand).