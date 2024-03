Ein schwarzer VW Beetle ist nach Polizeiangaben zwischen Donnerstag und Freitag in Wachenheim in der Straße Am Anger gestohlen worden. Die Fahrzeughalterin habe den Wagen am 14. März gegen 19 Uhr vor ihrem Haus abgestellt. Am Folgetag habe sie gegen 8 Uhr bemerkt, dass das Auto nicht mehr da ist. Die Polizei hofft auf die Hilfe von Zeugen: Hinweise zu verdächtigen Personen, die sich im genannten Zeitraum im Bereich des Abstellortes aufgehalten haben, nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Telefon 06322 963-0 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.