Unbekannte haben der Dürkheimer Feuerwehr am Donnerstag zwischen 16 und 19 Uhr ein faltbares Warndreieck gestohlen. Das meldet die Dürkheimer Polizei. Die Wehrleute waren gegen 16.30 Uhr bei einem Auffahrunfall an der Bruchkreuzung im Einsatz. Dort war ein 35-Jähriger in seinem Peugeot auf der B37 von Bad Dürkheim kommend in Fahrtrichtung A650 unterwegs. An der Kreuzung fuhr er auf einen haltenden Audi auf. Der Peugeot musste abgeschleppt werden. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr streute die Fahrbahn wegen auslaufender Betriebsstoffe aus dem Unfallwagen ab. Auch die Straßenmeisterei Neustadt war im Einsatz.

Polizei nimmt Ermittlungen auf

Um die Verkehrsteilnehmer auf die Arbeiten hinzuweisen, stellten die Feuerwehrleute das Faltdreieck auf, das die Unbekannten dann mitnahmen. Gegen die Täter wird nun wegen Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln ermittelt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de