Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Trotz Kritik der Grünen wegen der hohen Kostensteigerung haben die städtischen Gremien in Freinsheim am Donnerstag weitere Schritte unternommen, um mit dem Parkplatz „An der Quelle“ noch in diesem Jahr beginnen zu können. Die SPD knüpfte ihr Ja zur Ausschreibung der Bauarbeiten an eine Bedingung.

Die Baugenehmigung des Kreises für den umstrittenen Parkplatz zwischen Burg- und Friedhofstraße ist der Stadt Freinsheim wohl bereits sicher: Die Papiere seien zwar noch nicht eingetroffen,