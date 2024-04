Der starke Wind hat am Montag einen Baum in der Dürkheimer Straße in Friedelsheim umstürzen lassen, der daraufhin über die Fahrbahn ragte. Die um 19.20 Uhr alarmierte Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften an. Sie beseitigten den Baum nach eigenen Angaben soweit, dass die Straße wieder befahrbar war. Um 20.30 Uhr war der Einsatz vorbei.