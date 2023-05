Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Stadtrat steht weiter zur Therme: Wegen der erhöhten Baukosten wird im Haushalt 2023 ein Zuschuss von 1,3 Millionen Euro für die Stadtwerke eingeplant.

Im Vorfeld der Sitzung am Dienstag hatte das Klimabündnis der Naturfreunde in einem Schreiben an die Fraktionen und an die RHEINPFALZ einen Baustopp für das Projekt gefordert, das laut aktueller