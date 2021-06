Nach der neuesten Verordnung des Landes Rheinland-Pfalz können im Tennis sowohl Mannschaftsmeisterschaften als auch Turniere im Einzel und Doppel ausgetragen werden (wir berichteten). Mit 13 Erwachsenen- und sechs Jugendteams nimmt der TC Schwarz-Weiß Bad Dürkheim an den Mannschaftsmeisterschaften des TV Rheinland-Pfalz/Saar und TV Pfalz teil.

In der Regionalliga Südwest, sind die Herren 55 nach ihrem furiosen Aufstieg aus der Südwestliga erstmals dabei und werden am kommenden Wochenende SaFo Frankfurt empfangen. Seit vielen Jahren behaupten sich die Damen 50 schon in dieser Klasse. Für sie ist der erste Auftritt allerdings auswärts beim TSC Mainz. Bei beiden Teams ist natürlich erstes Ziel der Klassenerhalt auf diesem Niveau.

Die Erste Herrenmannschaft und die Herren 70 spielen wie im Vorjahr in der Verbandsliga Rheinland-Pfalz. Für beide Teams beginnt die Runde erst am übernächsten Wochenende.

In der Pfalzliga haben das Damenteam am Sonntag den TC Winnweiler und die Damen 40 am Samstag den TC Schifferstadt zu Gast. Die Damen 55 fahren am Mittwoch zum Park TC Grünstadt und die Damen 60 in der Doppelrunde am Donnerstag zum TC Grün-Weiß Dirmstein. Am Sonntag kommt der TSV Haßloch zu den Herren 30 auf die Tennisanlage in der Kanalstraße.

Auch für die anderen Teams, Herren II (C-Klasse) Herren 40 (A-Klasse) und Herren 50 (A-Klasse) sowie Mädchen U 18 (C-Klasse), Mädchen U 15 (A-Klasse), Jungen U 18 I und II (B- und C-Klasse), Jungen U15 I und II (A- und C-Klasse) beginnt am Wochenende die Tennissaison.