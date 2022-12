Vier Raser hat die Polizei am Dienstag in der Weinstraße – aus Dackenheim kommend – in Herxheim am Berg erwischt. Bei der Tempokontrolle von 14.15 bis 14.45 Uhr war der Schnellste mit 59 Kilometern in der Stunde unterwegs, erlaubt sind dort maximal 30. Bei einer weiteren Messung in der Hauptstraße von 12.45 bis 14 Uhr hielten sich hingegen alle Fahrer an das Tempolimit.