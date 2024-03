Von 12 bis 13 Uhr hat die Polizei am Mittwoch in der Friedelsheimer Straße in Wachenheim das Tempo-30-Limit kontrolliert. Von den 120 überprüften Fahrzeugen waren zehn zu schnell unterwegs. Der „Spitzenreiter“ wurde mit 49 Kilometern in der Stunde erwischt.