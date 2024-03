Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die BMW des Speyerer Cuntz-Teams starten prächtig in die Saison. An jedem der zwei Renntage gewinnen sie einen Pokal. Ausgerechnet den Firmenchef erwischt das Pech. Ein Bad Dürkheimer feierte einen guten Einstand.