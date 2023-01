Am 19. Februar wird in Weisenheim Straßenfasnacht gefeiert – aber kleiner als sonst und unter Auflagen.

Fasnacht sei in Weisenheim am Sand ein „wichtiges Kulturgut“, das „lassen wir uns nicht von oben herab kaputt machen“, darüber waren sich die Mitglieder des Festausschusses am Donnerstag einig. Der Faschingsumzug findet wegen der Vorgaben des neuen rheinland-pfälzischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes nicht statt. Auch bei dem nun geplanten Straßenfasching müssen zahlreiche Vorschriften eingehalten werden, berichtete der Beigeordnete Holger Koob (CDU). Inzwischen sei eine Planung erstellt worden. Von der Verbandsgemeinde Freinsheim und der Bad Dürkheimer Polizei gebe es keine wesentlichen Bedenken mehr. Mehrere Gespräche seien geführt worden, für kommende Woche sei ein weiteres geplant. Dann sei mit einer Genehmigung zu rechnen.

Der Straßenfasching soll am Sonntag, 19. Februar, 11 bis 18 Uhr, auf einem 3400 Quadratmeter großen, komplett mit Bauzäunen abgesperrten Gelände zwischen dem Kreisel am Rathaus und der Ritter-von-Geißler-Straße entlang bis zur Abzweigung Westring gefeiert werden. Zu dem Gelände werde es zwei Zugänge geben, die von Mitarbeitern einer Securityfirma bewacht werden. Auf das Gelände dürfen nur 2500 Personen. Um dies kontrollieren zu können, werden Eintrittsbändchen verteilt. Die sollen im Vorfeld vor allem Weisenheimer Bürger und befreundete Faschingsvereine bekommen, kündigte Koob an. Wie er sagte, soll aus Sicherheitsgründen vor den Eingängen jeweils eine „Pufferzone“ eingerichtet werden, in der sich Gäste aufhalten können, die auf den Einlass warten. Wie Koob berichtete, wird an allen Zufahrten in Richtung Festbereich ein „Überfahrschutz“ – große, schwere Tonnen – installiert.

Guggemusik und DJ-Musik

Auf dem Festgelände wird es vier Ausschankstellen sowie einen Crêpesstand geben. Essen dürfen die Narren nur „aus der Hand“, ansonsten müssten weitere Vorschriften beachtet werden, sagte Koob. Getränke dürfen nur in Mehrweg-Plastikbechern ausgeschenkt werden, Spirituosen sind verboten.

Tanzgruppen der Sandhexen und des SV Weisenheim werden auf einer Bühne auftreten, außerdem die Guggemusik der Sandhexen, ansonsten sei DJ-Musik vorgesehen. Etwa 10.000 Euro Kosten werden nach Angaben von Koob für den Straßenfasching anfallen. Standgelder und Sponsoren sollen Einnahmen bringen.

Bei einer Enthaltung stimmten die Mitglieder des Ausschusses zu, dass die Gemeinde die Kosten von den 15.000 Euro zahlt, die im Haushalt für den Umzug eingeplant sind. Die Gemeinde leiste so Kultur- und Vereinsförderung, sagte Koob. „Und wir setzen ein Zeichen, dass wir an der Tradition festhalten“.